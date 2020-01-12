В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 января, в заключительный соревновательный день состоится женский масс-старт. Гонка начнется в 14:45 по московскому времени.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

В составе сборной России выступят Лариса Куклина и Светлана Миронова. Изначально планировалось, что в гонке также примет участие Екатерина Юрлова-Перхт, однако она пропускает этап в Оберхофе по причине болезни.

Накануне состоялась женская эстафета, в которой сборная России заняла лишь седьмое место. За команду бежали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.