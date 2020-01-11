Андрей Рублёв завоевал третий трофей в карьере, биатлонисты и лыжники остались без медалей, а немецкий футболист погиб на отдыхе в Австралии. Главные новости дня — традиционном дайджесте Nevasport.

Рублёв выиграл турнир в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира АТР 250 в Дохе (Катар), в финале обыграв француза Корентена Муте в двух сетах. Для россиянина этот трофей стал третьем в карьере: ранее он выиграл турниры аналогичной категории в Умаге и Москве. Победа позволит Рублеву подняться на 19-ю строчку рейтинга АТР, что станет лучшим результатом в его карьере.

Немецкого футболиста съели акулы

Немецкий футболист Эрик Биригитти, выступавший за американский клуб «Гастинг Бронкос», погиб во время своего отпуска в Австралии. Он гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва. Течением спортсмена унесло в море, его друзья не смогли спасти Биригитти из воды, хотя и предпринимали попытки. Позднее специалисты нашли останки футболиста. Они утверждают, что Биригитти был съеден акулами.

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафетах

Российские биатлонисты не смогли завоевать медали в эстафетных гонках на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Женская команда заняла лишь седьмое место, в гонке приняли участие Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Мужчины стали четвертыми, в состав команды вошли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Александр Логинов и Матвей Елисеев гонку пропустили.

Россияне не вышли в финал лыжного спринта в Дрездене

Российские лыжники, как и биатлонисты, не смогли добыть медали на очередном этапе Кубка мира. В Дрездене состоялись спринтерские гонки, лучше всех выступил Глеб Ретивых. Однако и он не смог дойти до финала, вылетев в 1/2. Прошедший квалификацию Андрей Краснов остановился в четвертьфинале. У женщин сито отбора прошли Христина Мацокина и Нина Дуботолкина, они также вылетели на стадии 1/4. В ходе одного из мужских забегов лыжники устроили завал.

Сборная России по гандболу начала чемпионат Европы с поражения

Мужская сборная России по гандболу проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы. Игра проходила в шведском Мальмё и завершилась со счетом 25:26. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Санталов, он забил пять мячей. По четыре гола на свой счет записали Глеб Калараш и Сергей Марк Косоротов.