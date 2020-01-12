В Лозанне (Швейцария) в рамках третьих зимних юношеских Олимпийских игр продолжается турнир по фигурному катанию. Сегодня, 12 января, с произвольными программами выступят юноши, они выйдут на лед в 16:00 по московскому времени.

Сборную России представляют два спортсмена: Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, оба будут выступать в заключительной, сильнейшей разминке. После короткой программы Мозалев идет на первом месте, он набрал 79,72 балла. Самсонов располагается на второй строчке с результатом 76,62 балла. Замыкает тройку лидеров японский фигурист Юма Кагияма, набравший 72,76.

Напомним, в текущем сезоне Мозалев и Самсонов принимали участие в финале юниорской серии Гран-при, который проходил в Турине. Они заняли второе и третье места соответственно, победил японец Шун Сато.