В Лозанне (Швейцария) продолжаются юношеские Олимпийские игры. Сегодня, 12 января, в рамках турнира по фигурному катанию состоится произвольная программа спортивных пар. Спортсмены появятся на льду в 13:30 по московскому времени.

Россию представляют два дуэта, они оба будут выступать в заключительной группе участников. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов идут первыми после короткой программы, они набрали 71,74 балла. Сегодня они выйдут на лёд под последним, восьмым номером.

Диана Мухаметзянова и Илья Миронов занимают второе место, их результат составляет 60,45 балла. Они будут исполнять произвольную программу седьмыми.

Напомним, Панфилова и Рылов являются победителями финала юниорской серии Гран-при, который состоялся в Турине в начале декабря.