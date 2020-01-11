Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч против «Пари Сен-Жермен» в рамках 20-го тура чемпионата Франции.

Игра состоится завтра, 12 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Команды встретятся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В текущем сезоне Головин принял участие в 16 матчах Лиги 1 и записал на свой счет три забитых гола. На данный момент «Монако» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея 28 очков после 18 матчей. «Пари Сен-Жермен» является лидером чемпионата, команда имеет 45 очков.

В предыдущей встрече «Монако» разгромил «Лилль» со счетом 5:1, до этого сыграл вничью с «Анже». «ПСЖ» одержал шесть побед подряд, последнее поражение парижане потерпели в начале ноября минувшего года.