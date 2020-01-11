Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила более 600 тысяч рублей за один выход в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Об этом сообщают «Аргументы и факты». Загитова исполнила в спектакле главную роль.

Напомним, после финала Гран-при в Турине Загитова приняла решение взять перерыв в соревновательной карьере. Она объявила об этом 13 января в эфире программы «Время» на Первом канале. Спортсменка аргументировала свое решение тем, что ей уже не надо ничего доказывать на льду.

К 17 годам Загитова стала обладательницей всех возможных международных титулов. В её активе золотая медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при. После чемпионата России Этери Тутберидзе сообщила, что Загитова уже соскучилась по соревнованиям.