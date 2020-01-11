В словацком Осрбли продолжается четвертый этап биатлонного Кубка IBU. Сегодня, 12 января, состоится женская спринтерская гонка, спортсменки выйдут на старт в 13:00 по московскому времени.

В составе сборной России выступят шесть спортсменок: Наталья Гербулова, Евгения Павлова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анна Никулина и Виктория Сливко.

Первой из россиянок на дистанцию отправится Павлова, ей достался четвертый стартовый номер. Гербулова начнет гонку 11-й, Глазырина — 39-й. Сливко вступит в борьбу под 45-м номером, Никулина — под 75-м. Последней из россиянок на старт выйдет Кайшева, получившая 91-й номер.

Напомним, ранее в Орсбли состоялась короткая индивидуальная гонка, Екатерина Глазырина одержала победу, Евгения Павлова стала второй.