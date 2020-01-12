В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» дома потерпели поражение в овертайме от «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:2.

В составе хозяев единственный гол забил Дрейк Батерсон на 54-й минуте, у «Монреаля» отличился Ник Сузуки в большинстве с передач Джеффа Питри и Томаша Татара на 9-й минуте.

Победный гол на 5-й минуте овертайма забил Илья Ковальчук.

После 46 матчей «Монреаль Канадиенс» идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 45 очков. «Оттава Сенаторз» провела на одну игру больше и располагается на 15-й строчке Востока с 39 баллами.

Следующий матч «Монреаль» проведет 14 января дома против «Калгари», «Оттава» днем позже примет «Чикаго».