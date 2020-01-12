Футболисты иркутского «Зенита» не получают зарплату и премиальные с лета 2019 года.

Об этом сообщает «Вести Иркутск». По информации источника, многие из игроков подрабатывают грузчиками и таксистами.

По словам капитана «Зенита» Ильи Кунгурова, в команде решили, что не будут выходить на тренировки, потому что нужно кормить семьи. Кунгуров добавил, что команда не будет тренироваться, пока не выплатят зарплаты.

Главный тренер «Зенита» Олег Яковлев рассказал, что в прошлом году в команде тоже ждали эти зарплату полгода.

По словам гендиректора иркутян Сергея Говорухина, спонсор не переводит деньги в полном объеме, не выполняя бюджетное соглашение, поэтому денег на зарплаты не хватило.