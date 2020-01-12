Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прибыл на медосмотр казанского «Рубина».

Об этом сообщает Sport24. Ранее Тарасов рассказал, что поедет на сборы с «Рубином».

По мнению Слуцкого, у «Рубина» есть проблемы с позицией шестого номера в составе. Как считает тренер, Дмитрий Тарасов на протяжении всей своей карьеры доказывал, что он является игроком высокого уровня.

После медосмотра «Рубин» отправится в Турцию, где запланированы все три зимних сбора. Первый сбор пройдет с 13 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, третий — с 13 по 22 февраля.

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба после окончания контракта с московским «Локомотивом». Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо».