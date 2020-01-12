В финальном матче турнира WTA в Окленде американка Серена Уильямс одержала победу в двух сетах над соотечественницей Джессикой Пегулой.

Счет по сетам — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась один час и 36 минут. За это время Уильямс совершила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнтка из 15. Ее соперница провела четыре эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала один брейк из пяти возможных.

Отметим, Серена Уильямс и Каролин Возняцки вышли в финал турнира в Окленде в парном разряде. 12 января они сыграют против Эйжи Мухаммад и Тейлор Таунсенд.

На пути к финалу в одиночном разряде Уильямс победила Камилу Джорджи, Кристину Макхейл, Лауру Зигемунд и Аманду Анисимову.