Сербский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может стать футболистом «Чикаго Файр».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, переход хавбека может произойти во время зимнего трансферного окна. Отмечается, что «Чикаго» предлагает Матичу пять миллионов фунтов за сезон.

Отметим, соглашение Неманьи Матича с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом нынешнего года.

В текущем сезоне сербский футболист провел 12 встреч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее Матич выступал за такие клубы, как «Челси», «Бенфика», «Витесс», «Кошице» и «Колубара».

В составе лондонского клуба серб стал трехкратным чемпионом английской премьер-лиги, обладателем Кубка Англии и победителем Кубка английской Лиги.