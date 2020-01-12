Петербургский СКА сегодня, 12 января, встретится с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдет в Петербурге в Ледовом дворце.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь. Начало игры назначено на 17:00 по московскому времени.

На данный момент СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 63 очка после 46 матчей. «Динамо» располагается на второй строчке с 64 очками после 48 встреч.

В предыдущем матче армейцы на выезде проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:3. До этого подопечные Алексея Кудашова обыграли на выезде минское «Динамо» со счетом 4:1 и потерпели разгромное поражение от «Йокерита» со счетом 0:6.