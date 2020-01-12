Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».

Об этом сообщает официальный сайт казанцев. В течение прошлого года, с января по декабрь, Олег Веретенников работал главным тренером второй команды «Ротора-2».

Отметим, 50-летний тренер со 143 мячами является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России. Кроме того, Веретенников идет на второй строчке клуба 100 российских бомбардиров и на пятом месте Клуба Григория Федотова.

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре минувшего года, ранее он подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса». Казанский клуб еще не сыграл ни одного матча под руководством Слуцкого, первая официальная игра состоится 1 марта с «Тамбовом».