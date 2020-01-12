Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, находящийся на просмотре в «Рубине» поделился впечатлениями от медосмотра в казанском клубе.

По словам Тарасова, он восстанавливался полгода, но о подписании речи не идет, потому что надо посмотреть, в какой форме он находится.

Тарасов отметил, что он пока не виделся со Слуцким, однако говорил по телефону. Футболист заявил, что хочет скорее начать тренироваться.

Экс-игрок «Локомотива» также рассказал о своей роли «дядьки» в команде.

«Сегодня был приятный момент: когда сидели у врача, остался последний кабинет, и сказали, чтобы пропустили самого опытного, меня пропустили. Уважение среди игроков уже чувствуется», — сказал Тарасов, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Тарасов прибыл на медосмотр казанского «Рубина».

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба после окончания контракта с московским «Локомотивом». Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо».