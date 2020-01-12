Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прогрессе российских теннисистов.

По словам Тарпищева, все три российских теннисиста прогрессируют, идут по восходящей, никто из них не остановился. Президент ФТР отметил, что ни у одной страны нет трех представителей в первой двадцатке, и если это поколение избежит серьезных травм, то может много чего выиграть.

«И турниры серии Большого шлема, и командные соревнования», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Андрей Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар). С понедельника Рублев впервые попадет в топ-20, он переместится на 18-е место в рейтинге АТР, Хачанов поднимется на 16-ю позицию, Даниил Медведев — на четвертую.