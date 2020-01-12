Американская теннисистка Серена Уильямс пожертвовала призовые за победу на турнире в Окленде на тушение пожаров в Австралии.

Американка заработала 43 тысячи долларов, которые пойдут на благотворительность. Кроме того, в тех же целях Уильямс отдаст платья, в которых выступала на турнире.

Напомним, в финальном матче турнира WTA в Окленде американка Серена Уильямс одержала победу в двух сетах над соотечественницей Джессикой Пегулой. Счет по сетам — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась один час и 36 минут.

На пути к финалу в одиночном разряде Уильямс победила Камилу Джорджи, Кристину Макхейл, Лауру Зигемунд и Аманду Анисимову.

Отметим, Серена Уильямс и Каролин Возняцки вышли в финал турнира в Окленде в парном разряде. 12 января они сыграют против Эйжи Мухаммад и Тейлор Таунсенд.