Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может стат новым главным тренером сине-гранатовых.

Об этом сообщает журналист Мохамед Нахлех в своем Twitter. По информации источника, об этом будет объявлено официально на следующей неделе. Отмечается, что специалист, который тренирует «Аль-Садд» согласует контракт с «Барселоной на финале Кубка наследного принца против «Аль-Духаиль», и матч станет для него последним матчем во главе катарского клуба. Также известно, что агент Хави в данный момент находится в Дохе, где согласовывает последние детали будущего контракта с сине-гранатовыми.

Отметим, Хави сменит во главе «Барселоны» Эрнесто Вальверде. 55-летний тренер является наставником каталонцев с лета 2017-го.