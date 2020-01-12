Защитник петербургского «Зенита» Антон Понкрашов рассказал о желании стать тренером.

По словам Понкрашова, он всерьез предлагал свою кандидатуру на пост наставника наставника молодежной команды России, но его не выбрали. Игрок отметил, что у него есть знания, которыми он готов делиться. Понкрашов добавил, он понимает, что его опыт тренера только на уровне любитеоя, но у него есть огромное желание и баскетбольный стаж, а не у всех тренеров клубов Евролиги он есть.

Баскетболист заявил, что, когда он будет нужен федерации, она может обратиться Понкрашову.

«Я уверен, что смог бы дать результат в роли тренера», — сказал Понкрашов, слова которого приводят «Известия».

Отметим, в данный момент «Зенит» провел 12 матчей в Единой Лиге ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице, победив в шести встречах.