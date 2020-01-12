Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил, будет ли он приглашать в клуб японца Кейсуке Хонду.

По словам Слуцкого, Хонда уже находится в возрасте, и у него много дополнительных интересов. Слуцкий отметил, что Хонда уже владелец футбольной команды и главный тренер, и потому он найдет себя вне футбольного поля.

«Он хочет сыграть в футбольном турнире на домашней Олимпиаде, и для этого ему необязательно готовиться за пределами страны», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Ак Барс ТВ».

Напомним, Хонда достался «Витессу» бесплатно, так как пребывал в статусе свободного агента. Он подписал контракт с голландским клубом до конца нынешнего сезона. Ранее японец уже работал со Слуцким: под его руководством он выступал в московском ЦСКА в период с 2010 по 2013 год.