Американская теннисистка Серена Уильямс и датчанка Каролин Возняцки потерпели поражение в двух сетах в финале парного турнира WTA в Окленде против представительниц США Тейлор Таунсенд и Эйши Мухаммад.

Счет по сетам — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 13 минут. За это время Уильямс и Возняцки не совершили ни одной подачи навылет, допустил две двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. Их соперницы провели четыре эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали три брейка из пяти возможных.

Ранее Серена Уильямс одержала победу в двух сетах над соотечественницей Джессикой Пегулой в финальном матче одиночного турнира WTA в Окленде. Счет по сетам — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась один час и 36 минут.