Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от тренировочных сборов.

По словам Оздоева, он успел соскучиться по футболу, а прежде всего — по партнерам, которых считает своими друзьями. Игрок отметил, что самое трудное для него на сборах — это нахождение вдали от дома. Он добавил, что больше всего ему запомнился прошлогодний сбор в Катаре.

«В Катаре прошлой зимой приходилось надевать куртку, вечером было десять-пятнадцать градусов. Я считаю, что это оптимально, мне больше нравится там, где потеплее», — сказал Оздоев, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Отметим, в понедельник футболисты «Зенита» отправятся в Катар на первый тренировочный сбор.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе единоличного лидера чемпионата России с отрывом в десять очков. После 19 туров «сине-бело-голубые» имею 45 баллов, идущий вторым «Краснодар» — 35.