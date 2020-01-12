В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» дома одержал крупную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:1.

В составе хозяев по дублю оформили Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист. Россиянин отличился на 14-й минуте с передачи Константина Глазачева и на 28-й минуте с передач Александра Мерескина и Глазачева. Швед забил на 34-й минуте с передач Маркуса Люнга и Шона Лалонда и на 45-й минуте в большинстве с передач Дениса Вихарева и Маркуса Люнга. Еще один гол на счету Никиты Коростелева с передач Владимира Бутузова и Григория Желдакова на 16-й минуте.

Единственную шайбу «Ак Барса» забросил Джастин Азеведо с передач Альберта Яруллина и Кирилла Петрова на 31-й минуте встречи.

После 45 матчей команда Дмитрия Квартальнова идет на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 66 очками. Подопечные Сергея Светлова занимают девятую позицию Востока с 49 баллами.