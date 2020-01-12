Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.

По словам Сантоса, отпуск был отличным. Игрок отметил, что он наконец увидел солнце, которого в Петербурге не хватает. Бразилец рассказал, что он проводил время вместе с семьей, лежал на пляже, играл в футбол и катался на квадроцикле.

Защитник заявил, что во второй части сезона «Зениту» надо делать то же самое, что осенью: бороться в каждой игре и не расслабляться.

Сантос также прокомментировал слухи о своем переходе в «Васко да Гама».

«Там, где я живу, очень много фанатов «Васко» и «Фламенго». Естественно, меня постоянно спрашивали, хочу ли я перейти. Но сейчас все мои мысли — только о «Зените». Хочу продолжать карьеру здесь», — сказал Сантос, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в понедельник футболисты «Зенита» отправятся в Катар на первый тренировочный сбор.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе единоличного лидера чемпионата России с отрывом в десять очков. После 19 туров «сине-бело-голубые» имею 45 баллов, идущий вторым «Краснодар» — 35.