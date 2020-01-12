Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал об ожиданиях от второй части сезона.

По словам Осорио, он хорошо провел отпуск, игрок находился в Венесуэле с семьей. Осорио отметил, что зимний отпуск в России очень важен для него, потому что он мало видит семью и друзей. Футболист добавил, что сейчас у петербуржцев десятиочковый отрыв в премьер-лиге, но конкуренты будут хорошо готовы ко второй половине сезона, поэтому «Зениту» также необходимо хорошо подготовиться, чтобы отрыв от преследователей сохранился.

«Контракт? Пока не обсуждали его. У меня аренда до конца года. Надо играть, а вообще, хотел бы здесь остаться», — сказал Осорио, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в понедельник футболисты «Зенита» отправятся в Катар на первый тренировочный сбор.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе единоличного лидера чемпионата России с отрывом в десять очков. После 19 туров «сине-бело-голубые» имею 45 баллов, идущий вторым «Краснодар» — 35.