Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями об отпуске и рассказал о слухах по поводу его перехода в «Интер Майями».

По словам Дриусси, его отпуск прошел отлично, аргентинец провел его в вместе с семьей и друзьями. Нападающий отметил, что интерес со стороны «Интер Майями» действительно был, но сейчас он в «Зените» и полностью сосредоточен на игре за петербуржцев.

«Возвращение Кокорина и Малкома? Надеюсь, буду иметь достаточно игрового времени», — сказал Дриусси, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в понедельник футболисты «Зенита» отправятся в Катар на первый тренировочный сбор.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе единоличного лидера чемпионата России с отрывом в десять очков. После 19 туров «сине-бело-голубые» имею 45 баллов, идущий вторым «Краснодар» — 35.