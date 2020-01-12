Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями об отпуске и рассказал о слухах по поводу его перехода в «Интер Майями».
По словам Дриусси, его отпуск прошел отлично, аргентинец провел его в вместе с семьей и друзьями. Нападающий отметил, что интерес со стороны «Интер Майями» действительно был, но сейчас он в «Зените» и полностью сосредоточен на игре за петербуржцев.
«Возвращение Кокорина и Малкома? Надеюсь, буду иметь достаточно игрового времени», — сказал Дриусси, слова которого приводит «Чемпионат».
Отметим, в понедельник футболисты «Зенита» отправятся в Катар на первый тренировочный сбор.
Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе единоличного лидера чемпионата России с отрывом в десять очков. После 19 туров «сине-бело-голубые» имею 45 баллов, идущий вторым «Краснодар» — 35.
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