В «Шальке» опровергли интерес к узбекистанскому нападающему «Ростова» Эльдору Шомуродову.

По словам источника, Эльдора Шомуродова в «Шальке» не будет.

«Сомневаюсь, что к нему вообще был интерес со стороны «Шальке», — сказал источник, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Шомуродов может стать футболистом немецкого «Шальке».

Об этом сообщал GoSport.uz. По информации источника, гельзенкирхенцы хотят купить игрока в зимнее трансферное окно и собираются заплатить за него десять миллионов евро, плюс половина этой суммы будет предложена в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Эльдор Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ: на его счету 10 голов и пять результативных передач. На первом месте расположился нападающий «Зенита» Артём Дзюба: на его счету 11 забитых мячей.