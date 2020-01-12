На седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» случилась трагедия — погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Об этом сообщает официальный сайт «Дакара». По информации источника, 40-летний мотогонщик упал с мотоцикла на 276-м километре спецучастка, после чего к нему выслали медицинский вертолет. Отмечается, что Гонсалвеша доставили в больницу в бессознательном состоянии, но врачам не удалось спасти его.

Отметим, нынешний «Дакар» стал для Паулу Гонсалвеша 13-м в карьере, после шести этапов текущего марафона он шел 46-м в общем зачете.

Ранее сообщалось, что британский мотогонщик Сэм Сандерленд, выступающий за команду Red Bull Ktm Factory Team, получил серьезные повреждения после падения на пятом этапе «Дакара». Гонщик досрочно завершил свое выступление на ралли-марафоне.