В словацком Осрбли проходит четвертый этап биатлонного Кубка IBU, в рамках которого состоялась женская спринтерская гонка.

Первое место заняла российская биатлонистка Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха и финишировала с результатом 20 минут и 53,2 секунды. Второй результат показала представительница Швейцарии Ирене Кадуриш, она отстала от Павловой на 3,6 секунд. Немка Ванесса Фойгт, ставшая третьей, отстала от лидирующей россиянки на 4,5 секунд.

Другая россиянка, Виктория Сливко, стала шестой, продемонстрировав время на 23,5 секунд больше, чем Павлова. Восьмой стала Наталья Гербулова, отставшая от лидера на 32,1 секунд.

12-й стала еще одна представительница России, Каролин Хорхлер (+42,4), 22-я — Екатерина Глазырина (+1.02,2), 36-я — Анна Никулина (+1.28,2).