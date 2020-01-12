В финальном матче турнира ATP Cup сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в двух сетах над Испанцем Рафаэлем Надалем.

Счет по сетам — 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась один час и 57 минут. За это время Джокович совершил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Надаль провел пять эйсов, три раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейка из пяти возможных.

Ранеее испанец Роберто Баутиста-Агут победил серба Душана Лайовича, счет в финальной серии турнира стал 1-1.

Победитель турнира ATP Cup определится в парном матче между дуэтом Новак Джокович и Виктор Троицки против Пабло Карреньо-Буста и Рафаэля Надаля.

Отметим, Россия выбыла в полуфинале турнира, уступив Сербии со счетом 0-3.