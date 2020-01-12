Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

По сумме короткой и произвольной программы российская пара набрала 199,21 балла. Второе место заняла другая пара из России, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, у которых 175,42 балла. На третьей строчке оказались представители Грузии, Алина Бутаева и Лука Берулава, получившие от судей 157,29 баллов.

Напомним, ранее Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу в рамках турнира на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

Российские фигуристы исполнили программу под музыку из кинофильма «Матрица», набрав за выступление 71,74 балла.