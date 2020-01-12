В немецком Оберхофе проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялся женский масс-старт.

Первое место заняла финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, она преодолела дистанцию за 39 минут и 58,9 секунд. На второй строчке с отставанием в 30,2 секунды расположилась представительница Норвегии Тириль Экхофф, третьей стала ее соотечественница Марте Ульсбю-Ройселанн, отставшая от Экхофф на пять секунд.

Наивысшее место среди россиянок заняла Светлана Миронова — она стала предпоследней, 29-й, продемонстрировав время на пять минут и 23 секунды хуже, чем Мякяряйнен. 30-й стала Лариса Куклина, она отстала от Мироновой еще на две секунды.

Отметим, изначально планировалось, что в гонке также примет участие Екатерина Юрлова-Перхт, однако она пропускает этап в Оберхофе по причине болезни.