В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону стартовал мужской масс-старт на 15 километров.

Круг дистанции будет составлять 2,5 километра, поэтому до первой стрельбы спортсмены пробегут два круга.

В составе сборной России выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев. Оба спортсмена пропустили эстафету, которая состоялась накануне. Логинов не вышел на старт, так как у него воспалился локоть. Эта травма преследует биатлониста ещё с межсезонья. Елисеев не бежал по решению тренеров, ему дали день отдыха после тяжелого спринта.

Гонка является заключительной в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, пятый этап пройдет на следующей неделе в Рупольдинге.