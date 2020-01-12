Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о новичке команды Дмитрии Скопинцеве.

По словам Новикова, он уверен, что Скопинцев поможет «Динамо», так как защитник способен сыграть на двух позициях при разных схемах, что разнообразит потенциал команды.

Тренер отметил, что новичок вписывается в его концепцию игры достаточно неплохо.

«Но в то же время место в составе ему не гарантировано, потому что у нас также есть хорошие игроки. Только через работу любой игрок будет доказывать свое право на место в составе», – сказал Новиков, слова которого приводит YouTube-канал «Динамо».

Напомним, Дмитрий Скопинцев перешел из «Краснодара» в московское «Динамо».

Об этом сообщалось на официальном сайте бело-голубых. Отмечается, что клуб подписал с футболистом соглашение, рассчитанное на четыре с половиной года.

В текущем сезоне 22-летний Скопинцев провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, забив один мяч.