Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о том, как прошло их снятие с чемпионата России в Красноярске.

В интервью порталу «Матч ТВ» Попова отметила, что во время подготовки у пары были большие проблемы со здоровьем. «Что мы не участвуем в чемпионате России, узнали буквально за день до выезда», — отметила Попова, добавив, что в Красноярске надо было выступить любым способом, хоть криво и косо.

Перед Красноярском Сергей Мозгов проходил курс реабилитации, однако окончательный допуск в больнице фигуристу не дали и сказали сниматься с соревнований. «Сережа позвонил мне: «Сдавай билеты». Вот мы и сдались», — заключила Попова.

Напомним, Бетина Попова и Сергей Мозгов в этом сезоне выступили на двух этапах Гран-при.