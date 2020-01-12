В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта у женщин.

Победу в гонке одержала первая команда Швеции в составе Линн Сван и Майи Дальквист. Второе место у сборной Швейцарии, за которую бежали Лорьен ван дер Грааф и Надин Фэндрих, от победы команду отделило 0,09 секунды.

Третье место в гонке заняла вторая сборная Швеции, за нее выступали Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар. Они проиграли на финише 3,27 секунды.

В финальном забеге участвовали две российские команды, на шестом месте с отставанием в 9 секунд финишировали Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, а на девятом месте — Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, их отставание составило почти 13 секунд.