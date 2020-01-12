Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, поделилась мнением по поводу коллеги Елизаветы Туктамышевой.

По словам Поповой в интервью «Матч ТВ», она восхищена тем, что сейчас делает в спорте Туктамышева. «Ее как называли в детстве вундеркиндом, когда она была одной из первых в поколении наших девочек, так по сей день она остается вундеркиндом», — сказала Попова, отметив, что Туктамышева технически супероснащена для своих лет.

Помимо технической сложности Туктамышева, по словам Поповой, также пытается продвигать эпатаж в показательных номерах, а это создает шоу. «Зрителям нужны разнообразные номера — и лирика, и что-то другое», — сказала Попова.

Отметим, сейчас Елизавете Туктамышевой 23 года, в этом возрасте она выучила четверной тулуп, а также уже давно исполняет тройной аксель.