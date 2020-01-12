В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта среди мужчин.

Победу в гонке одержала первая сборная Франции, за которую выступали Рено Жей и Люка Шанава, второе место у сборной Швеции, за нее бежал дуэт Маркус Грате и Йохан Хэггстрём. На финише шведы проиграли французом 0,09 секунды.

Третье место у лыжников из сборной России Глеба Ретивых и Андрея Краснова. На финише они проиграли победителям всего 0,18 секунды. Отметим, обе сборных Норвегии остались за пределами пьедестала почета, заняв четвертое и пятое места соответственно.

В женском командном спринте обе российские команды остались за пределами тройки сильнейших.