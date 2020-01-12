Петербургский СКА начал матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

На данный момент СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 63 очка после 46 матчей. «Динамо» располагается на второй строчке с 64 очками после 48 встреч.

Подопечные Алексея Кудашова в январе провели три гостевых матча. Сначала армейцы уступили череповецкой «Северстали», затем обыграли минское «Динамо». Выездная серия завершилась поражением от «Спартака» в Москве.

Отметим, матч с московским «Динамо» станет для петербургских армейцев первым домашним матчем 2020 года.