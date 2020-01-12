Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о причинах ужасной стрельбы в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Куклина заявила, что не смогла вовремя сориентироваться. «Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы. Не справилась с ветром», — отметила биатлонистка, добавив, что сочувствует всем тем, кто стреляет на 30-й установке.

Куклина также отметила, что главной причиной проблем стал непрофессионализм, поэтому спортсменке не удалось справиться с валом ветра.

«Это грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать и не суметь сориентироваться», — заключила биатлонистка.

Напомним, Лариса Куклина совершила в масс-старте 11 ошибок на стрельбе и заняла последнее, 30-е место.