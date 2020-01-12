Тренерский штаб женской сборной России по биатлону хочет привлечь Евгению Павлову к участию в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. «Да, мы хотим привлечь ее для участия в эстафете. Решение практически созрело», — сообщил тренер.

Напомним, сегодня, 12 января, Евгения Павлова выиграла на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье женский спринт. В пятницу спортсменка завоевала серебро в укороченной индивидуальной гонке.

Весь декабрь Евгения Павлова принимала участие во всероссийских соревнованиях, выигрывала гонки на Кубке России, поскольку неудачно выступила на контрольных стартах в Тюмени.