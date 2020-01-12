Мужская сборная Сербии по теннису одержала победу в финале командного турнира ATP Cup в Австралии.

Отметим, в первом одиночном матче победу над Душаном Лайовичем одержал Роберто Баутиста-Агут

(7:5, 6:1), выведя Испанию вперед. Затем на корт вышли Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Со счетом 6:2, 7:6 победу в матче одержал сербский теннисист, вернув свою сборную в игру.

Победитель турнира был определен в парном матче. Новак Джокович и Виктор Троицки смогли в двух сетах обыграть Пабло Каррено-Буста и Фелисьяно Лопеса — 6:3, 6:4 по партиям.

Отметим, в этом году турнир ATP Cup проводился впервые. Матчи командного турнира прошли в трех городах Австралии — Перте, Брисбене и Сиднее. Сборная России вылетела с турнира на стадии полуфинала, проиграв команде Сербии.