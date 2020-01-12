Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился мужским масс-стартом на 15 километров.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад, он прошел дистанцию за 41 минуту и 1,4 секунды. Отметим, Фуркад выиграл вторую личную гонку подряд, также в составе сборной Франции он завоевал серебро в эстафетной гонке.

Серебро у немецкого биатлониста Арнда Пайффера, который на финише опередил француза Симона Дестье. Оба призера проиграли Фуркаду чуть более 20 секунд.

Российский биатлонист Матвей Елисеев не смог отстрелять точно и финишировал лишь десятым. Александр Логинов показал семнадцатый результат.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Рупольдинге.