Петербургский СКА проигрывает московскому «Динамо» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча проходит в Петербурге в «Ледовом дворце», это первая домашняя игра СКА в 2020 году.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте первого периода. В составе москвичей отличился Максим Афиногенов, в голевой атаке также поучаствовал Иван Игумнов.

В составе СКА на 14-й минуте был удален Евгений Кетов за игру высоко поднятой клюшкой. Большинство «Динамо» реализовать не удалось. За задержку в конце периода был удален Михал Чайковски, спустя несколько секунд со льда ушел Кирилл Марченко, удаленный за блокировку.

Напомним, подопечные Алексея Кудашова в январе провели три гостевых матча. Сначала армейцы уступили череповецкой «Северстали», затем обыграли минское «Динамо». Выездная серия завершилась поражением от «Спартака» в Москве.