Российский биатлонист, призер чемпионатов мира Александр Логинов поделился мнением по поводу своего выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В интервью «Матч ТВ» Логинов признался, что его функциональное состояние в гонке было хорошим и вполне рабочим. «Сам накосячил — сам виноват. Но повторюсь, что состояние позволяло бороться за самые высокие места», — сказал Логинов.

По словам спортсмена, ветер во время его стрельбы позволял отработать в том числе и на ноль. «Видимо настолько я побоялся смены ветра или где-то рисковал до такой степени… просто зря. Абсолютно неудачная гонка», — сказал биатлонист, добавив, что в следующие часы он проанализирует свое выступление и будет двигаться дальше.

Напомним, Александр Логинов занял семнадцатое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.