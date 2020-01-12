Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в паре с Дмитрием Рыловым прокомментировала победу на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

Слова Панфиловой приводит служба информации Олимпийского комитета России. Фигуристка отметила, что рада, поскольку получилось прокатать обе программы без серьезных ошибок. «Спасибо всем за поддержку, особенно моей маме, которая находилась на трибуне», — сказала Панфилова, отметив, что если вдруг их паре удастся выступить на чемпионате Европы, то это станет для них огромным опытом.

«А пока мы очень рады этой золотой медали», — сказала Панфилова.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли соревнования спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Диана Мухаметзянова и Илья Миронов стали серебряными призерами.