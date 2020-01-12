Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Елисеев отметил, что пытался работать, но не смог. «Ветер конечно сильный был, по сравнению с этим рубежом на третьем был почти штиль», — отметил Елисеев, вспомнив про две ошибки на последнем рубеже.

Результатом в гонке, по мнению Елисеева, можно быть довольным, однако собой быть довольным спортсмен не может. «Со стрельбой, конечно, не справился. Четыре промаха — много, надо меньше», — сказал Елисеев.

Напомним, Матвей Елисеев стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следующий этап пройдет через неделю в Рупольдинге.