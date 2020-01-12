Французский биатлонист Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 после победы в масс-старте на этапе в немецком Оберхофе.

На данный момент у представителя Франции 387 очков, их он набрал за четыре этапа Кубка мира в текущем сезоне. Отметим, в Оберхофе Мартен Фуркад выиграл две личных гонки — спринт и масс-старт. На второй строчке остался норвежец Йоханнес Бё, весь январь он будет находиться в декретном отпуске. У Бё за три этапа накопилось 374 балла. Третье место у француза Симона Дестье, который набрал 352 очка.

Российский биатлонист Александр Логинов пока занимает пятое место, имея 329 баллов. Матвей Елисеев расположился на 10-й строчкес 257-ю баллами. Евгений Гараничев пока идет лишь 31-м в общем зачете (79 баллов), Никита Поршнев идет 35-м (64 очка). Эдуард Латыпов пока идет 58-м с 19-ю баллами, Карим Халили на этапе в Оберхофе очков не набрал.