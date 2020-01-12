Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем юношеских Олимпийских игр в Лозанне в мужском одиночном катании.

Японец шел третьим после короткой программы и откатал свою произвольную программу без падений, совершив несколько помарок на прыжковых элементах. За два выступления спортсмен набрал 239,17 балла.

Андрей Мозалев стал вторым, проиграв чуть более балла японцу. Он набрал за два проката 237,94 балла, в произвольной программе упав с одного тройного акселя.

Бронзовую медаль в соревнованиях завоевал Даниил Самсонов. За два проката он набрал 215,21 балла, в произвольной программе не совладав с тройным акселем («бабочка» и падение), а также сдвоив один из лутцев в программе.

Завтра, 13 января, медали будут разыграны в женском одиночном катании, а также в танцах на льду.