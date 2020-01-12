Петербургский СКА продолжает уступать московскому «Динамо» в одну шайбу после второго периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу гостей. Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал Максим Афиногенов. В 40 лет он стал самым возрастным бомбардиром клуба.

В самой концовке первого периода со льда был удален форвард СКА Сергей Плотников, он ударил клюшкой между ног игроку «Динамо» Дмитрию Яшкину.

Во втором периоде СКА совершил 11 бросков в створ ворот «Динамо», но остался без заброшенных шайб. Хоккеисты «Динамо» нанесли по воротам СКА 7 бросков.

На льду хоккеисты проведут еще минимум один период, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.